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بلس للتأجير تقترض 20 مليون جنيه من جهاز المشروعات
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:00 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
حصلت شركة بلس للتأجير التمويلى على قرض بقيمة ٢٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بهدف تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظام التأجير التمويلى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
قال هانى عماد رئيس قطاع الائتمان والاستثمار بالجهاز، إنه تم توقيع العقد مع الشركة مؤخراً بهدف إعادة إقراضه بنظام التأجير لتلبية كل الطلبات التى تقدم لها من الشركات الراغبة فى تأجير المعدات فى استئجار آلات ومعدات المشروعات الجديدة والقائمة بالإضافة إلى تمويل السيارات ما عدا الملاكى.
ولفت الى ان الشركة ستقوم بتمويل مشروعات الثروة الحيوانية وتمويل الالات والمعدات بالمراكز الطبية والعيادات والاطباء بنظام التأجير خلال الفترة المقبلة .
وحول قيمة القرض للعميل الواحد ،قال ان القيمة تتراوح ما بين ٥٠ الف جنيه وحتى مليون جنيه بحد اقصى للعميل الواحد متوقعا تنفيذ ٤٤ عقد بنظام التأجير وتوفير ٢٢٠ فرصة عمل دائمة ومؤقتة .
وفى سياق متصل ، اكد ان الجهاز يدرس فى الوقت الراهن عدد من طلبات شركات التأجير التمويلى تمهيدا لضخ تمويلات جديدة لهم خلال الفترة المقبلة .
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