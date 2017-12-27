توقيع عقود الأعمال الميكانيكية لمحطتي الوليدية وغرب القاهرة

محطة كهرباء 111

عمر سالم:



شهد اليوم الأربعاء المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد على عقود تشمل عقد عملية حوش المفاتيح والاعمال الميكانيكية لكل من محطة توليد كهرباء غرب القاهرة و محطة كهرباء أسيوط (الوليدية.



قال دسوقي أن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية ) تأتيا ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كافة الإحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 500/220 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



هذا وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 398 مليون دولار بالإضافة إلى 1879 مليون جنيه ، كما تبلغ تكلفة محطة أسيوط (الوليدية ) البخارية حوالى 428 مليون دولار بالإضافة إلى 1922 مليون جنيه



وفاز بعقد عملية حوش المفاتيح جهد 500 & 220 ك.ف لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة مع الكنسورتيوم Posco Daewoo Corp/ Hyundai Electric & Energy sys/Kic co.ltd.



وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب والتدريب وإجراء الاختبارات وبدء التشغيل للمحولات المطلوبة )، ومبنى حوش المفاتيح ومبنى التحكم للمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت شاملاً أنظمة الوقاية والاتصالات والتحكم، وكذلك الأعمال الميكانيكية والكهربية والمدنية الازمة.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة حوالى 22866843,64 دولار أمريكى + 44686336,07 جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 32 شهر من تاريخ أمر الإسناد 1/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان.



وتم أيضاً توقيع عقد عملية الأعمال الميكانيكية وتركيب المواسير لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) مع شركة السويدى لمشروعات الطاقة PSP .



وتتضمن حدود الأعمال لهذه العملية توريد وتركيب واختبار المهمات الميكانيكية مثل الطلمبات الطاردة المركزية وضواغط الهواء ومولد الديزل للطوارئ، أعمال المواسير غير الحرجة ذات الأقطار الكبيرة والبلوف والدعامات اللازمة لها، وتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وإجراءا الاختبارات لكل من نظام الوقاية ضد الحريق ونظام توليد الهيدروجين وأعمال المواسير ذات الأقطار الصغيرة والبلوف ودعامات المواسير لأنظمة البخار والماء والهواء،.



وكذلك استلام وتركيب المهمات الموردة من قبل مقاولين آخرين مثل المواسير الحرجة ودعاماتها والبلوف الحرجة ومواسير خطوط استنزاف بخار الضغط العالى ومسخنات مياه التغذية والطلمبات وملحقاتها وتربينات إدارة طلمبات مياه التغذية، والتدريب بالموقع على تشغيل وصيانة المهمات الموردة.



وتبلغ القيمة التعاقية لهذه العملية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) حوالى13197553,29 يورو + 6879122,67 دولار أمريكى + 116957435,66 جنيه مصرى بالإضافة إلى 10% إحتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، ، بمدة تنفيذ للعملية حوالى 29 شهر من تاريخ أمر الإسناد 27/11/2017 ، هذا بالإضافة إلى 24 شهر فترة ضمان من تاريخ الإستلام الابتدائى .



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020 .