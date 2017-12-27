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بنـــوك
مليار جنيه منحة من الأهلي ومصر للتخطيط والتعليم العالي
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:45 ص
محمد الأتربى
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محمد الأتربى
سيد بدر
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن بنكي الأهلي ومصر سيوفران مليار جنيه لوزارتي التخطيط والتعليم العالي.
وأشار خلال توقيع بروتوكول مبادرة رواد مصر إلى أن البنكين الحكوميين يساهمان بقوة في دعم جهود التنمية المجتمعية وريادة الأعمال.
وأوضح أن البنك المركزي أطلق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% لتقليل معدلات البطالة وتشجيع الشباب على العمل الحر.
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