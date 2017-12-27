3 محاور اعتمدت عليها مصر للطيران لتطوير الأسطول

6 مليارات دولار قيمة صفقة ضم 45 طائرة جديدة





دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة خلال العام الحالى.

وقالت الوزارة إن الأسطول المشغل بواسطة شركة مصرللطيران يبلغ 69 طائرة موزعة كالتالي 54 لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، و12 طائرة من طراز امبراير لشركة اكسبريس و3 طائرات للشحن الجوي هذا بخلاف طائرة من طراز A330-200 جاري تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة بضائع لتنضم لأسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي.

وتابعت الوزارة كما توجد 6 طائرات مؤجرة للغير و5 طائرات طراز A320 جارٍ تسويقها للبيع، مؤكدة أن الشركة القابضة اتبعت خطة لتطوير وتحديث أسطولها منذ العام الماضي والتي قامت على ثلاثة محاور هي التعاقد على ضم طائرات جديدة، وتحويل بعض الطرازات إلى طائرات شحن جوي ، وبيع بعض الطائرات القديمة في الأسطول.

ولفتت الوزارة إلي الصفقة الجديدة للشركة القابضة والتي تستهدف من خلالها ضم 45 طائرة جديدة بقيمة 6 مليار دولار، كما عقدت مصر للطيران العام الماضي صفقة شراء ٩ طائرات بوينج 800- 737B وتقدر قيمتها بنحو 864 مليون دولار تم تمويل ٨ طـــائرات منها من قبل شــركة دبى لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd وقد اكتملت الصفقة بوصول الطائرة التاسعة والأخيـــرة في 10 ديسمبر 2017.

وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلي شركة الشحن الجوي بدأت في تنفيذ مخطط إضافة 3 طائرات من طراز A330-200 لأسطولها عن طريق تحويل هذه الطائرات من ركاب إلي شحن، وقد تم البدء في تحويل الطائرة الأولي في إبريل 2017، ومن المخطط البدء في تحويل الطائرتين الأخريين في مايو 2018 ويناير 2019.