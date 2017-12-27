هواوى ترعى مباراة الأهلى وأتلتيكو مدريد‎

هواوى

المال - خاص



أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك، عن رعايتها لمباراة النادى الأهلى القادمة أمام نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى التى تأتى فى إطار حرص الشركة على المشاركة فى مختلف الأنشطة الرياضية خاصة كرة القدم التى تتمتع بشعبية واسعة لدى المصريين.



تأتى المباراة فى إطار خيرى لنشر رسالة السلام وتحدياً لظاهرة الإرهاب العالمية، حيث تسعى هواوى دائماً إلى تنويع أوجه رعايتها لمختلف الأحداث التى تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للمجتمع المصرى، وسوف تقام المبارة الودية يوم السبت الموافق 30 ديسمبر باستاد برج العرب.



وفى هذا الإطار أطلقت الشركة مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعى تهدف إلى جذب أكبر عدد من المواهب حيث يتنافس المشتركون لخوض تجربة فريدة من نوعها، تتمثل فى إمكانية الفوز بفرصة للوصول إلى أرض الملعب وتغطية أحداث المباراة كاملة عن قرب وأمام نجوم العالم مباشرة باستخدام هواتف Mate 10 Lite، فيما تعد تلك مبادرة جديدة ومثيرة تقدم لأول مرة فى مصر حيث تنفرد هواوى بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر لعملائها.



كما تقدم العديد من المفاجآت السارة والعروض الحصرية لعملائها تتضمن الفوز بتذاكر لحضور المباراة عند شراء أحد هواتف سلسة Mate 10 خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين من أى موزع معتمد لشركة هواوى فى مول العرب، حيث يحصل العميل على تذاكر المباراة بعد تقديم الفاتورة الخاصة بعملية الشراء فى جناح هواوى داخل المول مما يعطى الفرصة للجمهور لمتابعة فريقهم المفضل.



يذكر أن هواوى والنادى الأهلي أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم العام الماضى، قاما بالإعلان عن اتفاق شراكة بينهما يمتد لثلاث سنوات في إطار حرص الشركة على رعاية أكثر الأندية المصرية نجاحاً والذى يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة وشعبية جارفة فى مصر.