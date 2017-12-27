لجنة لوضع ضوابط الترقيات والتعيينات بالمراكز والمعاهد البحثية

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال - خاص



عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د.عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. ياسر رفعت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.



في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الدور البحثي والتطبيقي والعلمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، موضحاً أن البحث العلمي الحقيقي هو الذي يكون له مردود إيجابي وعائد اقتصادي على مصر، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواجهة تحديات البحث العلمي وتحقيق الاستفادة القصوى منه في خدمة أغراض التنمية المستدامة للدولة 2030.



ووافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع ضوابط محددة للترقيات والتعيينات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.



كما وافق أيضاً على المقترح المقدم بشأن بتشكيل اللجان العلمية الخاصة بترقيات أعضاء هيئة التدريس، واختيار رؤساء الشعب والأقسام بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.



وناقش المجلس التكليف الرئاسي الخاص بدراسة وتحليل نتائج التعداد السكانى من واقع الدراسة الذى أعدها مؤخراً الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وعلى هامش الاجتماع استعرض د.محمد عامر رئيس المعهد القومى للقياس والمعايرة تقريراً حول صيانة الأجهزة العلمية بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية؛ وبناء عليه أوصى المجلس بمخاطبة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية؛ لتوفير التمويل اللازم لدعم إنشاء مركز لصيانة الأجهزة العلمية والمعامل المركزية ومراكز التميز العلمى للحصول على الاعتماد.