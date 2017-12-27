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نقل وملاحة
450 مليون دولار لتوسعة مبني الركاب 2 بمطار شرم الشيخ
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 11:15 ص
قرية البضائع بمطار القاهرة
أخر الأخبار
قرية البضائع بمطار القاهرة
الوزارة: إطلاق مشروع لتحديث الردارات بجميع المطارات بقيمة 305 ملايين دولار
دعاء محمود
أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي والذي يتضمن أهم الإنجازات والإنشطة التى شهدتها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة خلال العام الحالى.
قالت الوزارة أن خطتها في تطوير المطارات المصرية تمثلت في رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار الأقصر بقيمة إجمالية 102 مليون جنيه، ورفع كفاءة الممر المساعد لمطار أسوان بقيمة 138 مليون جنيه، بالإضافة إلي إنشاء مبني جديد منخفض التكاليف لمطار برج العرب بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وتابعت أنه من المقرر أن يتم تصميم وتنفيذ عملية توسعة مبنى الركاب رقم 2 لمطار شرم الشيخ بقيمة إجمالية 450 مليون دولار، مع رفع كفاءة الممر المساعد والوصلات بمطار برج العرب بقيمة إجمالية 75 مليون جنيه.
وتستهدف وزارة الطيران تعزيز المنظومة الامنية لمبانى الركاب رقم 2 بمطاري الغردقة وشرم الشيخ بقيمة اجمالية 350 مليون جنيه، مشيرة إلي أنه جارٍ التنسيق لتوفير معدات امنية للمطارات الجديدة (سفنكس – مطار العاصمة الإدارية بالقطامية ) بقيمة 19 مليون دولار.
وعن إنجازات شركة الملاحة الجوية التابعة للشركة القابضة للمطارات، أكدت الوزارة أن الشركة قامت بإنشاء أقمار صناعية وتركيب شبكة ميكروويف بقيمة 200 مليون جنيه وجارٍ استلامها في 2018، ومن المقرر إنشاء مشروع تحديث ردارات بجميع المطارات بقيمة 305 ملايين دولار قيمة المشروع بالإضافة إلى 50 مليون دولار كقيمة تقديرية لأعمال البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع.
كما سيتم إنشاء شبكة أقمار صناعية احتياطية وتركيب وتوريد شبكة ميكروويف بقيمة 10.2 مليون يورو.
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