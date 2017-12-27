وزير الإسكان: 247 شركة تتقدم لشراء الأراضي بالمدن الجديدة

مدارس بالمدن الجديدة

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تزايد إقبال الشركات على التقدم لشراء الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ23 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 252 م2 وحتى 113400 م2، لإقامة أنشطة خدمية استثمارية، مشيرا إلى تقدم 247 شركة فى 4 أيام بعروضها للحصول على الأراضى، وغدا الخميس الموافق 28/12/2017، يشهد غلق باب التقدم للحصول على الأراضى.



وقال المهندس وليد عباس، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: بالنسبة لتفاصيل العروض المقدمة فى الأيام الأربعة الماضية للحصول على الأراضى الخدمية والاستثمارية، فقد تم التقدم بـ23 طلبا للحصول على الأراضى بمدينة بدر، شملت الحضانات والأراضى ذات الأنشطة التجارية والتجارية السكنية، وهناك 3 طلبات بمدينة الشروق، لتنفيذ حضانتين ومدرسة، و11 طلبا بمدينة 6 أكتوبر، تشمل الإدارى والتجارى، وتنفيذ حضانات ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومستودع بوتاجاز، و38 طلبا بالعبور، شملت مركز خدمة وصيانة سيارات، وأراضى سكنى تجارى إدارى، وحضانة، و20 طلبا بالسادات، منها مستشفى، وناد رياضى، ومخبز، وترفيهى، وتجارى إدارى، و14 عرضا للحصول على قطع الأراضى بالقاهرة الجديدة، بأنشطة مدارس، ومراكز خدمة، وتجارى إدارى، و6 طلبات بالنوبارية الجديدة، لتنفيذ مخابز، و10 ببرج العرب الجديدة، منها تجارى ومدرسة.



و4 طلبات بالفيوم الجديدة، بأنشطة مستشفى ومدرسة ومعهد عالى، و22 عرضا بمدينة العاشر من رمضان، بأنشطة مركز طبى، ومخبز، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وتجارى ادارى، ومدرسة، وتجارى ادارى سكنى، و13 عرضا للحصول على قطع أراض خدمية واستثمارية بسوهاج الجديدة، بأنشطة منها تجارى وفندق ومدارس، و5 عروض بأسيوط الجديدة، بأنشطة تجارى ادارى سكنى، وسكنى تجارى، ومدرسة، و61 طلبا بدمياط الجديدة، بأنشطة طبى، وادارى تجارى، ومحطة تموين سيارات، وناد، وحضانة، وسكنى ادارى تجارى، ومدرسة، و4 طلبات بالمنيا الجديدة، تجارى ادارى، وطبى ومدرسة، و3 طلبات فى قنا الجديدة، ادارى ومدرسة، وطلب بالصالحية الجديدة، حضانة، وطلب باخميم الجديدة، مدرسة، وآخر بأسوان الجديدة، تجارى، وطلب ببنى سويف الجديدة، طبى، وطلب بمدينة 15 مايو، سكنى تجارى.





وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم التقدم بعرض الشراء متضمناً نسبة سداد المقدم وفقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط، ويُسدد مبلغ جدية الحجز والبالغ 5% من قيمة الأرض ويتراوح بين 32700 جنيه و10 ملايين و860 ألف جنيه، طبقاً لموقع ومساحة كل قطعة (وفقاً لما هو وارد بكراسة الشروط)، نقداً بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى، باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد، غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح أنه يتم تخصيص الأرض لمقدم العرض المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن، والمقبول فنياً، ويتم السداد كالتالى: يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم (لا تقل عن 10% من إجمالى ثمن الأرض) الواردة بالعرض المقدم نقداً أو بشيك معتمد مقبول الدفع أو مصرفى، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مصاريف مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع، على أن يتم سداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.



وأكد أنه يجوز سداد باقى القيمة خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويحتسب هذا العائد من تاريخ الموافقة على البيع وحتى تاريخ الاستحقاق، مضيفاً أنه يستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة على البيع، على أن يحرر بقيمة الأقساط محملة بالفوائد شيكات بنكية آجلة باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.



وفيما يتعلق بالخدمات المطروحة بكل مدينة، قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: في مدينة دمياط الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى، سكنى تجارى إدارى، مدارس، حضانة، محطة خدمة وتموين سيارات، طبى، ناد اجتماعى، معرض سيارات ومركز خدمة وصيانة، ومعهد عالي، وفي مدينة 15 مايو، سيتم طرح الأنشطة التالية: تجارى، تجارى إدارى سكنى، معارض، حضانة، سكنى تجارى، تجارى ترفيهي، مشتل، وفي مدينة قنا الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى سكنى، تعليم عالي، بنك، طبى، مخبز، مستودع مواد بناء، هايبر ماركت، تعليمي مدارس، تجاري، إدارى، ترفيهى، محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العبور، الأنشطة التالية: تجاري، سكنى إدارى تجارى، مركز طبى، بنك، حضانة، مركز خدمة وصيانة، وفي مدينة النوبارية الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، محطة تموين سيارات، مخبز، حضانة، وفي مدينة الفيوم الجديدة، الأنشطة التالية: مستشفى، معهد عالي، مدرسة، بنك، مستودع بوتاجاز، وفي مدينة طيبة الجديدة، الأنشطة التالية: تعليم عالي (معاهد خاصة)، محطة خدمة وتموين سيارات، معرض، وفي مدينة أخميم الجديدة، النشاط التالي: مدرسة تعليم أساسي.



وأضاف: في مدينة 6 أكتوبر، مطروح الأنشطة التالية: تجارى إدارى، تجارى، إدارى، محطة تموين سيارات، ترفيهى، مطعم، تعليم عالي، مدارس، مستشفى، حضانة، مستودع، مخبز، وفي مدينة السادات، الأنشطة التالية: مدرسة، تجارى إدارى، ترفيهى وتجارى، مخبز، حضانة، معاهد، مستشفى، محطة تموين سيارات، ناد رياضى صحي، وفي مدينة الشروق، الأنشطة التالية: تجارى، إدارى، حضانة، مدرسة، مستشفى، صحي (معامل تحاليل – مراكز أشعة – عيادات)، وفي مدينة الشيخ زايد، الأنشطة التالية: تجارى، صحي، حضانة، تعليمي، إدارى، تجارى إدارى، وفي مدينة بدر، الأنشطة التالية: تجاري، حضانة، معرض، إدارى، مستشفى، بنك، معرض ومركز خدمة، وفي مدينة توشكى الجديدة، النشاط التالي: محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة أسوان الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، معرض ومركز إصلاح وصيانة سيارات، تعليم عالي.



وفي مدينة الصالحية الجديدة، الأنشطة التالية: طبى، حضانة، تجاري، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم طرح الأنشطة التالية: تجارى إدارى، تجارى إدارى سكنى، تجاري، تجاري (معارض)، تجاري (سوق تجاري)، مخبز، محطة خدمة سيارات، تعليمي مدارس، تعليم عالي، مركز طبى، حضانة، ناد اجتماعى، تعليم عالي (معهد)، وفي مدينة بني سويف الجديدة، الأنشطة التالية: تجارى إدارى سكنى، تجارى، كافيتريات ومطاعم، معارض، تعليمي مدارس، تعليم عالي، ناد رياضى، ناد رياضى صحي، محطة خدمة وتموين سيارات، طبى، سينما، إسكان طلابي، وفي مدينة المنيا الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، مدرسة متعددة المراحل، مخبز، تجارى إدارى، حضانة، فندق سياحي، طبى، محطة خدمة وتموين سيارات، تجارى إدارى، بنك، وفي مدينة أسيوط الجديدة، الأنشطة التالية: مدرسة، حضانة، إدارى، تجارى إدارى سكنى، تجارى إدارى، تجارى، سكنى تجارى، وفي مدينة القاهرة الجديدة، الأنشطة التالية: تجاري، حضانة، إدارى، تجاري إدارى، مستشفى، مدرسة، مركز صحي، ناد رياضى، وفي مدينة برج العرب الجديدة، الأنشطة التالية: بنك، مدرسة، تجاري، وفي مدينة سوهاج الجديدة، الأنشطة التالية: معهد عالي، مدرسة، فندق، بنك، تجاري، مستشفى، حضانة، ناد رياضى، ملاهى، مركز خدمة سيارات.



وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وللاستفسار يتم التواصل مع إدارة خدمة المواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.