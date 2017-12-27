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استثمار
البترول تقترض 200 مليون دولار لدعم الطاقة
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 10:54 ص
إيجاس
أخر الأخبار
إيجاس
البترول: 15 عامًا فترة سداد قرض الأوروبى للإعمار
مدحت إسماعيل
وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار، لدعم كفاءة الطاقة في شركة إيجاس.
وقال المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول، إن القرض سيسدد على مدار 15 عاما، وبفائدة بسيطة جدا.
وأشار مؤنس إلى أن القرض سيوظف في خفض تكاليف التشغيل عبر رفع كفاءة الخطوط، ورفع سعات محطة ضواغط دهشور لاستيعاب الإنتاج المتزايد من الاكتشافات الغازية الجديدة.
وأوضح أن توقيع الاتفاقية دليل قوي على أوجه التعاون الوثيقة بين البنك ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي وقطاع البترول.
البترول
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