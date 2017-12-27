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الأرصاد: طقس الأربعاء معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 20
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 09:51 ص
حالة الطقس
أخر الأخبار
حالة الطقس
المال - خاص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، ما يؤدى إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية شرقية تكون خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية على البحرين شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 20
وسط الدلتا 10 20
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 20
مطروح 12 19
السلوم 10 17
سيوة 9 19
بورسعيد 13 19
دمياط 13 19
العريش 9 20
رفح 9 19
الإسماعيلية 6 20
السويس 7 20
رأس سدر 9 20
نخل صفر 19
نويبع 14 24
طابا 9 21
كاترين صفر 16
الطور 12 22
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 14 24
مرسى علم 14 24
الفيوم 9 20
بني سويف 9 20
المنيا 8 21
أسيوط 7 21
سوهاج 8 21
قنا 9 22
الأقصر 9 24
أسوان 10 25
أبو سمبل 9 24
الوادي الجديد 8 22
شلاتين 17 26
أبو رماد 18 25
رأس حدربة 19 24
حلايب 20 24
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