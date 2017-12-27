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اقتصاد وأسواق
الآثار: ملكة جمال اليونان ومصر تزورا الأهرامات
الأربعاء 27 ديسمبر 2017 12:38 ص
الآثار: اكتشاف مقبرة تعود للعصر الهيلنستي بالإسكندرية
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دعاء محمود:
أنهت ملكة جمال اليونان "ماريا بسيلو"، مساء الاغنين، زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة بصحبة ملكة جمال مصر"فرح شعبان".
وكان قد استقبلهما أشرف محيي مدير عام المنطقة، حيث اصطحبهما في جولة إلى داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول.
وأوضح محيي أن الملكتين حرصتا على التقاط عدد من الصور التذكارية في منطقة البانوراما وأبو الهول لتسجيل هذه الزيارة الفريدة.
وأضاف أن ملكة الجمال تايونان ماريا بسيلو أبدت إعجابها بالأهرامات وسعادتها بتحقيق حلم حياتها بدخول الهرم الأكبر لما تحمله من شغف لمعرفة المزيد عن الحضارة المصرية القديمة.
وزراة الآثار
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