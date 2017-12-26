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عقـــارات
ننشر تقرير إسكان النواب بشأن مدينة العلمين
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 11:32 م
محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب 669
أخر الأخبار
محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب 669
- اللجنة توصي بإدارة جديدة بأسلوب لا مركزي في كافة الأنشطة وتوفير وسائل نقل مختلفة مستدامة
ياسمين فواز:
حصلت "المال" على نسخة من تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن زيارتها الميدانية الأخيرة لمدينة العلمين في نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض التقرير في الجلسة العامة للبرلمان.
وتضمن التقرير في الفصل الأول استعراضا للزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة بداية من لقاء التنفيذيين حيث حرصت اللجنة في بداية زيارتها على التعرف تفصيليا علي تفاصيل مشروع مدينة العلمين الجديدة تلاها تفقدية للجنة في مدينة العلمين.
وتضمن الفصل الثاني من التقرير رأي اللجنة والذي تضمن أن مدينة العلمين الجديدة بتفاصيل المشروع هي مدينة نموذجية، تتوفر بها كل المقومات الذاتية، دون الاعتماد على مصادر أخرى مكملة لها، مؤكدة على ضرورة تنفيذ مكونات المشروع كافة بصورة متزامنة تحقق الهدف منها.
كما تضمن رأي اللجنة ضرورة أن يراعى في تنفيذ المشروع ضرورة الاستفادة منه طوال العام من خلال تنفيذ أنشطة زراعية وصناعية وخدمية وترفيهية تعمل على جذب الأيدي العاملة والمستثمرين إلى المنطقة، والتأكيد على أن تكون إدارة أنشطة المدينة بصورة لا مركزية حتي يتحقق تنفيذ مقومات المدينة على أرض الواقع، بشكل يتلافي السلبيات المتعددة للمركزية.
من جانبه، كشف النائب خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن التوصيات التي خرجت بها اللجنة من الزيارة وهي تنفيذ مقومات المدينة وأنشطتها المختلفة في وقت متزامن حتى يمكن الاستفادة منها، مضيفا الي توصية اللجنة بالاهتمام البالغ بتنفيذ الميناء لكي يكون مستوعبًا لكافة الأنشطة السياحية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة النظر في تعديل إحداثيات قرار إنشاء المدينة لإضافة مساحة زراعية تكفي وتستوعب الأنشطة الزراعية للمدينة، وضمن منطقة منخفض القطارة ،الي جانب أن تتناسب أنماط الإسكان بالمدينة مع جميع أنماط المجتمع.
وأوضح أن اللجنة توصي بأن تدار مدينة العلمين الجديدة بأسلوب لا مركزي في كافة الأنشطة، مشددا على ضرورة توفير وسائل نقل مختلفة مستدامة طوال العام تتناسب مع حجم المدينة والرؤية المستقبلية لها.
مجلس النواب
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