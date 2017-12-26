الجارحي للمال: الإعلان عن مدير طرح السندات الدولارية لن يتم اليوم

عمرو الجارحي، وزير المالية

كتبت مها أبوودن



قال عمرو الجارحى، وزير المالية، لـ(المال)، إن عملية تقييم عروض بنوك الاستثمار التى تقدمت لمناقصة إدارة طرح سندات دولارية تبلغ نحو ٣ أو ٤ مليارات دولار واختيار الفائز، لن تنتهى اليوم.



وكانت وزارة المالية قد بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، فى فحص العروض التى تقدم بها ٢٢ بنكا استثماريا إقليميا ودوليا، لاختيار تحالف يضم ٤ أو ٥ بنوك لإدارة الطرح الدولارى المزمع إجراؤه فى يناير المقبل بإحدى الأسواق الدولية.



ونقلت وكالة أنباء رويترز أن الوزارة ستختار التحالف الفائز اليوم، والذى يضم ٤ أو ٥ بنوك.



فيما أكدت مصادر لـ(المال)، استمرار عملية تقييم العروض، حتى الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة الطرح الدولارى، غدا الأربعاء.



وكشف الجارحى لـ(المال) أمس الاثنين، إن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 - 4 مليارات دولار.



وكانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولارات خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين أولهما: فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار، وثانيهما: فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.