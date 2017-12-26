EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الجارحي للمال: الإعلان عن مدير طرح السندات الدولارية لن يتم اليوم
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:43 م
عمرو الجارحي، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي، وزير المالية
كتبت مها أبوودن
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، لـ(المال)، إن عملية تقييم عروض بنوك الاستثمار التى تقدمت لمناقصة إدارة طرح سندات دولارية تبلغ نحو ٣ أو ٤ مليارات دولار واختيار الفائز، لن تنتهى اليوم.
وكانت وزارة المالية قد بدأت، صباح اليوم الثلاثاء، فى فحص العروض التى تقدم بها ٢٢ بنكا استثماريا إقليميا ودوليا، لاختيار تحالف يضم ٤ أو ٥ بنوك لإدارة الطرح الدولارى المزمع إجراؤه فى يناير المقبل بإحدى الأسواق الدولية.
ونقلت وكالة أنباء رويترز أن الوزارة ستختار التحالف الفائز اليوم، والذى يضم ٤ أو ٥ بنوك.
فيما أكدت مصادر لـ(المال)، استمرار عملية تقييم العروض، حتى الإعلان عن التحالف الفائز بإدارة الطرح الدولارى، غدا الأربعاء.
وكشف الجارحى لـ(المال) أمس الاثنين، إن 22 بنكا دوليا وإقليميا تقدمت بعروضها لإدارة السندات الدولارية المزمع طرحها الشهر المقبل، فى أسواق المال العالمية بقيمة 3 - 4 مليارات دولار.
وكانت الحكومة قد اقترضت 7 مليارات دولارات خلال العام المالى السابق، عبر إصدارين أولهما: فى يناير بقيمة 4 مليارات دولار، وثانيهما: فى مايو بقيمة 3 مليارات دولار، لآجال 5 و10 و30 عاما.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا