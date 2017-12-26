البورصة المصرية

أسماء السيد



استقبلت البورصة المصرية 6 طروحات خلال العام الجاري، بقيمة 4 مليارات جنيه، وهو ما يزيد بنحو 65% عن العام السابق.



وأضافت البورصة في تقرير صادر، اليوم الثلاثاء، أن نسبة اﻷجانب الذين دخلوا إلى الاكتتابات العامة جاوزت الـ65%، إضافة إلى ارتفاع معدلات التغطية والتى بلغت 31 في بعض الطروحات.



وجاءت الشركات التى تم طرح جزء من أسهمها كالتالي أولا شركة "شهادات الإيداع المصرية السلام القابضة" وشركة "أم أم جروب" إضافة لشركة "راية لمراكز الاتصال" و شركة "دايس للملابس الجاهزة"، و شركة "ابن سنا فارما"، وأخيرًا "التوفيق للتأجير التمويلي".