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سيـــاســة
اتحاد العمال يقترح تعديلا بمواد لائحة قانون النقابات
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 08:42 م
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
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جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- المراغى.. لجنة لإعداد اللوائح الاسترشادية وجمعيات عمومية لإقرارها
- وهب اللـه.. خارطة طريق تحت لواء وطنى .. ولا مستقلة بعد اليوم
إيمان عوف
أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017 جاء محققا لأهداف وطموحات المرحلة الراهنة التى تتطلب التكاتف لإنجاح النهضة الحضارية التى تشهدها مصر.
أعلن فى الاجتماع الموسع للقيادات العمالية لمناقشة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون.. عن تشكيل لجنة من قيادات اتحاد العمال وتضم حسنى سعد المستشار القانونى لإدخال التعديلات المقترحة على مواد اللائحة لعرضها على اللجنة الثلاثية لممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة مطالبا اللجنة بإعداد اللوائح الاسترشادية لأنشطة المنظمات النقابية المتعلقة بالنواحى الإدارية والمالية وميثاق الشرف الأخلاقى على كل مستويات التنظيم النقابى تمهيدا لإقرارها فى الجمعيات العمومية للاتحاد العام والنقابات العامة، إضافة إلى قواعد وإجراءات الترشح والجدول الزمنى للانتخابات.
ومن جانبه، أكد محمد وهب اللـه، الأمين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، أن اللائحة التنفيذية ستكون معبرة عن الأطراف الثلاث لأن القانون يمثل انطلاقة جديدة فى العمل النقابى.
وقال: بصدور هذه اللائحة التى تمثل خريطة الطريق للتنظيم النقابى ولن تكون فيه نقابات مستقلة بعد اليوم فكلنا تحت لواء وطنى واحد.
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