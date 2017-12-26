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بورصة وشركات
41 % زيادة بمتوسط التداول اليومي خلال 2017
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 08:34 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أسماء السيد
ارتفع متوسط التداول اليومي على اﻷسهم بالبورصة المصرية خلال العام الماضي بنحو 41%.
وقالت البورصة في تقرير صادر عنها، اليوم الثلاثاء، أن السوق حقق قفزات في التداول لتسجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كسرت قيمة التداول السنوي للسوق الرئيسي حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه على اﻷسهم فقط وهو رابع أعلى مستوى تداول بتاريخ البورصة واﻷعلى منذ 2009.
ومن جانب آخر، قفز متوسط التداول اليومي إلى ما يزيد عن مليار جنيه يوميًا مقارنة بنحو 741 مليون جنيه بالعام السابق.
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