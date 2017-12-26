التخطيط : لا تعيينات قبل انتهاء الدراسات الخاصة بالجهاز الإداري

المال- خاص









نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ما نُشر على عدد من المواقع الإلكترونية، عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة في شهر يناير المقبل.





وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن القانون ينص على أنه، في حالة الاحتياج، يتم تنظم مسابقة في يناير، وهي مسابقة مركزية تتمتع بالشفافية، وتأتي بناء على دراسات توضح حجم العجز والفائض في الجهاز الإداري المصري، وفقًا للأماكن الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية.





وأضاف جلال: هذه الدراسة لم تنتهِ حتى الآن، ومن المنتظر أن تكون بين أيدينا بحلول نهاية يناير المقبل، وبناء عليه فلا توجد احتمالية لتعيينات جديدة قبل نهاية تلك الدراسة.



