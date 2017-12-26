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طاقة
الصين تمتنع عن تصدير الوقود لكوريا الشمالية
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:58 م
علم الصين
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علم الصين
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
لم تصدِّر الصين أي منتجات بترولية إلى كوريا الشمالية في نوفمبر الماضي، كما لم تستورد منها أي خامات من الحديد والفحم والرصاص، وفقا لما أظهرته بيانات جمركية صينية، اليوم، ونقلتها رويترز.
وتعد الصين المصدر الرئيسي للوقود الذي تستهلكه كوريا الشمالية، ونادرا ما تتخذ بكين قرارا بوقف تصدير الوقود بشكل كامل إلى بيونج يانج.
وسبق أن علقت الصين صادراتها النفطية إلى كوريا الشمالية عام 2003، بعد 3 أيام من إطلاق الأخيرة صاروخا في المياه التي تفصل بينها وبين اليابان.
وأظهرت البيانات الجمركية، أن صادرات الصين من الذرة إلى كوريا انخفضت بنسبة 82% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما انخفضت صادراتها من الأرز بنسبة 64% وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي.
وبلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية 388 مليون دولار وهو مستوى متدن مقارنة بمعظم أشهر 2017.
وتواجه كوريا الشمالية عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة منذ مطلع العام الجاري.
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