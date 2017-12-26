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نقل وملاحة
بالصور.. الإدارة الهندسية للقناة تكرم 19 من المحالين إلى المعاش
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:55 م
الإدارة الهندسية للقناة تكرم 19 من المحالين إلى المعاش
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الإدارة الهندسية للقناة تكرم 19 من المحالين إلى المعاش
- مدير الإدارة الهندسية: تسليم 3 كباري عائمة بسرابيوم والسويس في 2018
نادية صابر
كرمت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، مساء اليوم، 19 من أبنائها المحالين للمعاش بأقسام الإدارة في مدن القناة الثلاث، وقسم النفق الشهيد أحمد حمدي.
وأكدت المهندسة إنتصار أمير، مدير إدارة الهيئة الهندسية بهيئة قناة السويس، أنه خلال 2018 سيتم بناء 3 كباري عائمة أخرى جديدة وهى اثنان في منطقة سرابيوم بالإسماعيلية، وآخر في منطقة الشط في السويس؛ بهدف تخفيف أعباء الانتقال بين شرق وغرب القناة ولخدمة المشروعات التنموية في سيناء.
وأشادت أمير، بالعمل الجاد للعاملين بالإدارة الهندسية طوال العامين الماضيين، تنفيذا للمشروعات التنموية في منطقة قناة السويس، والذي لم يتوقف على مدار الـ24 ساعة، حتى يتم تسليم المشروعات وافتتاحها.
ويذكر أن الإدارة الهندسية إحدى إدارات هيئة قناة السويس تسهم في تصميم المواصفات الفنية للمشروعات التي تخدم المجري الملاحي والمشروعات التنموية بمدن القناة، وعلى رأسها مشروع إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي، بما يضمن العبور الآمن للمركبات بالنفق.
وتقوم الإدارة بتصميم وتنفيذ محاور المعديات على طول القناة، وتصميم وتنفيذ سيفونات المياه والكهرباء والاتصالات، وتصميم الكباري العائمة مؤخرا وعلى رأسهم كوبري النصر ببورسعيد، والشهيد أحمد منسي بالإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وغيرها من الأعمال بالتنسيق مع الإدارات الأخرى بهيئة القناة.
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