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سيـــاســة
ننشر مشروع قانون تعويض المحبوس احتياطيا
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:32 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
حصلت "المال" على نسخة من مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بشأن المحبوس احتياطيًّا، والذى حكم ببراءته فى التعويض عن مدة حبسه.
وأكد أن مشروع القانون أعطى الحق ولأول مرة لمن حبس احتياطيًّا ثم ثبتت براءته، أن يرفع دعوى تعويض وينشأ بوزارة العدل صندوق لصرف التعويضات، مشيرًا إلى أن القانون يعطى هذا الحق للمحبوسين احتياطيًّا ما دام حصلوا على أحكام البراءة تعويضًا لهم عن فترة حبسهم احتياطيًّا.
وقال عابد إنّ مَن حصل على البراءة وجب تعويضه ماديًّا عن مدة حبسه، ومعنويًّا أمام المجتمع.
وللاطلاع على نص مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية
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