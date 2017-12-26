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بورصة وشركات
إسرائيل تدرس حرمان الشركات المعتمدة على البيتكوين من بورصتها
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:26 م
البيتكوين
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البيتكوين
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
قال شوميل هاوسر رئيس هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، إنه سيقترح تشريعا يحظر على الشركات التي تعتمد على البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، التداول في بورصة تل أبيب.
وأضاف هاوسر في تصريحات أمس خلال مؤتمر كالكاليست الاقتصادي، إن مجلس إدارة الهيئة سيناقش المقترح خلال الأسبوع القادم، ولو تم قبوله فسيخضع لجلسة عامة ثم ستعدل البورصة من قواعدها وفقا للقانون الجديد.
وتابع :"لو اتضح أن بين المتداولين شركة تعتمد في نشاطها الرئيسي على العملات الرقمية لن نسمح لها بمواصلة التداول، ولو كانت مدرجة في البورصة فسيتم تعليق التداول على أسهمها"، موضحا أن على البورصة إيجاد اللائحة المناسبة لتنظيم عمل هذه الشركات.
وكان سعر البيتكوين قد انخفض بنسبة 30% إلى أقل من 12 الف دولار يوم الجمعة الماضي، بعد أن باع المستثمرون عددا كبيرا من البيتكوينات عندما اقترب سعرها من 20 ألف دولار، وعوضت العملة الرقمية جزءا من خسائرها في تعاملات اليوم مسجلة أكثر من 15 الف دولار.
وقال هوسر: "نشعر بأن أسعار بيتكوين تتصرف مثل الفقاعات، ونحن لا نريد أن يكون المستثمرون عرضة لهذا التقلب وعدم اليقين".
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