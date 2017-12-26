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ثقافة وفنون
أسعار السلع وملتقى الاقتصاد المصرى.. أهم موضوعات توك شو الليلة
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:23 م
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التوك شو
رحاب صبحى
حلقة خاصة عن الأسعار فى الأسواق فى 90 دقيقة على المحور
يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، عددًا من المتخصصين والخبراء؛ لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار وقرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى الخاص بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع.
ويطرح الباز مجموعة من الأسئلة الشائكة على ضيوفه، ومنها كيف تسيطر الحكومة على مافيا التجار وتلاعبهم فى الأسعار، وهل يلتزم التجار بقرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع، وما العقوبات التى توجه وتطبقها الحكومة على المخالفين للقرار، وهل أجهزة الحكومة قادرة على مراقبة الأسواق فى مختلف المحافظات.
ويناقش محمد الباز مع ضيوفه دور البرلمان فى مواجهة مافيا التجار، وما التشريعات المطلوبة من البرلمان لضبط الأسعار، وهل وافق البرلمان على قرار الحكومة وضع تسعيرة على السلع، ولماذا لا تطبق التسعيرة الجبرية على السلع بمصر، ومن المسئول عن وجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى الأسواق والمحالّ.
كما يناقش الإعلامى محمد الباز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى توفير أسواق بديلة لتوفير سلع بأسعار مخفضة، كما يتلقى الباز، خلال الحلقة، اتصالات المشاهدين لرصد شكاواهم من الأسعار.
ملتقى" الاقتصاد المصرى" على المحور
تعرض قناة المحور، في العاشرة والنصف مساءً، ملتقى الاقتصاد المصري بالإسكندرية الذي أقيم مساء أمس، ويشارك الدكتور حسن راتب في ملتقى الاقتصاد المصري بالإسكندرية، والذي تناول الحالة المصرية وتساؤلات حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وهل هناك ضرورة ملحة لهذه الإجراءات، وماذا لو تأخرت، وهل كان هناك بديل عن هذه القرارات والإجراءات القاسية التي تم اتخاذها بشجاعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف والضريبة المضافة وأسعار الطاقة والوقود، وهل كانت الإجراءات الحمائية كافية للأسر الأكثر احتياجًا، وما آثار هذه الإجراءات والقرارات على مستقبل الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار والتجارة الدولية وثقة العالم في الاقتصاد المصري.
حسن عفيفى فى "العاشرة مساءً" على دريم
يحل فنان الاستعراضات حسن عفيفي أحد نجوم فرقة رضا، الليلة، ضيفًا على الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً" الذي يعرض على شاشة "دريم" في العاشرة مساءً، في حوار عن الفنون الشعبية، وتجاربه الفنية المتعددة، سواء فى فرقة رضا، أو الأدوار التى قدمها فى الأعمال الفنية، وفوازير رمضان المحطة الأشهر في مشواره الحافل.
أسرة مسلسل " الطوفان" فى مساء dmc
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، نجوم مسلسل "الطوفان" في العاشرة والنصف مساءً، كلا من الفنان أحمد زاهر، وإيهاب فهمي، وروجينا، ونادية رشاد، والراقصة دينا، والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمخرج ريمون مقار، للحديث عن كواليس العمل والنجاح الساحق الذي حققه في العرض الأول له.
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