لجنة القيد بالبورصة تقر زيادة رأسمال بنك البركة مصر

رجب عز الدين









وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة مصر، من 1.1 مليار جنيه إلى 1.26 مليار جنيه، بزيادة قدرها 165,2 مليون جنيه.





وتوزع الزيادة على عدد 23,600,153 سهم، بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.149 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي.





وتموّل الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات أرباح العام وفقًا للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2016.





وقالت البورصة إن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 يناير المقبل بواقع 0.1499 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.





وسيتم إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم البنك، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 11 يناير المقبل.





وقررت اللجنة، فى سياق متصل، فرض التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفته أحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



