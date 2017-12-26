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رياضة
هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 05:45 م
هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح
أخر الأخبار
هاري كين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تخطيه محمد صلاح
أحمد صبرى
تصدّر هاشتاج #هارى كين المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، إضافة إلى تصدر #hary_kane الترند العالمي بـ80 ألف تغريدة خلال ساعات قليلة، كما حصل الهاشتاج على تفاعل كبير على موقع فيسبوك.
وخطف النجم هارى كين، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، صدارة قائمة هدّافى الدوري الإنجليزى فى الموسم الحالى من النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، وهو ما أثار المشجعين المصريين.
واحتفى المغردون عالميًّا بفوز هاري كين كأول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل 37 هدفًا في عام واحد، كما تفوَّق على ميسي ورونالدو فى عدد الأهداف.
وغرّد الحساب الرسمي للبريميرليغ وورلد حيث قال: هاري كين يعادل شيرار كأكثر لاعب تسجيلًا في عام واحد في تاريخ البريميرليغ.
ورفع النجم الإنجليزى رصيده إلى 16 هدفًا بفارق هدف وحيد عن محمد صلاح الذى تراجع للمركز الثانى برصيد 15 هدفًا، علمًا بأن النجم المصرى يشارك مع ليفربول فى مواجهة سوانزى سيتى، فى السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "آنفيلد".
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