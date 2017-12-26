المترو: عودة تشغيل الخط الثالث عقب إصلاح الخلل

هروب ركاب المترو

المال ـ خاص:





أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة تشغيل محطتي كلية البنات حتى الأهرام، وذلك بعد إصلاح ماسورة المياه المكسورة فى النفق في الساعات الأولي من صباح اليوم.



وقالت الشركة في بيان لها إن شركة فينسي الفرنسية وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق قامت بإصلاح الفتحة بجسم النفق و التي تسببت بها إحدى شركات المقاولات أثناء عملهم فى تطوير وتجديد قصر البارون وتم الإصلاح وعودة الحركة لطبيعتها.



