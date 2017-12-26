EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
المترو: عودة تشغيل الخط الثالث عقب إصلاح الخلل
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 04:37 م
هروب ركاب المترو
أخر الأخبار
هروب ركاب المترو
المال ـ خاص:
أعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة تشغيل محطتي كلية البنات حتى الأهرام، وذلك بعد إصلاح ماسورة المياه المكسورة فى النفق في الساعات الأولي من صباح اليوم.
وقالت الشركة في بيان لها إن شركة فينسي الفرنسية وبإشراف الهيئة القومية للأنفاق قامت بإصلاح الفتحة بجسم النفق و التي تسببت بها إحدى شركات المقاولات أثناء عملهم فى تطوير وتجديد قصر البارون وتم الإصلاح وعودة الحركة لطبيعتها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا