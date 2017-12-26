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سيــارات
50% تراجعًا بالطاقة الإنتاجية بمصانع أوتوتراك للصناعات المغذية
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 03:21 م
مصانع أوتوتراك للصناعات المغذية
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مصانع أوتوتراك للصناعات المغذية
أحمد عوض
كشف عبد اللطيف الذهال، مدير التسويق بشركة أوتوتراك للصناعات المغذية للسيارات، المتخصصة في صناعة "المرايات، الفوانيس، الاكصدامات، الرفارف"، عن قرار الشركة بتخفيض معدلات الطاقة الإنتاجية بمصانعها بنسبة تصل إلى 50%، ووقف وردية كاملة عن العمل، بسبب انخفاض حجم الطلب من مصانع السيارات.
وأوضح أن العديد من مصانع السيارات قررت تخفيض معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، تزامنًا مع انخفاض حجم المبيعات وزيادة الخسائر، مؤكدًا أن العاملين على صناعة السيارات ومكوناتها قرروا مواصلة الإنتاج بمعدلات منخفضة للغاية، لحين وضوح الرؤية داخل القطاع.
وأشار إلى أن خطة "أوتوتراك" ترتكز على فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول الأفريقية، عبر تصدير مكونات "الشاحنات" - دون الاعتماد على تصدير المكونات إلى اﻷسواق العربية، مشيرًا إلى حجم صادرات الشركة للدول العربية شهدت تراجعًا خلال الثلاثة أعوام الماضية من 50% من حجم الإنتاج إلى 30 و35% خلال الوقت الحالي.
تجدر الإشار إلى خطط شركة أوتوتراك للصناعات المغذية، تعتمد على تصدير ما يقرب من 50% من حجم إنتاجها إلى الدول العربية.
وقال الذهال، إن الرؤية لا تزال ضبابية حول التكهن بحجم صادرات 2018، نتيجة انخفاض معدلات الطلب على مكونات السيارات فى الدول المستقبلة للمنتجات المصرية، موضحًا أن حجم صادراتنا للسعودية تراجعت من مليونى دولار إلى مليون دولار على سبيل المثال.
كان مدير تسويق أوتوتراك، أكد في تصريحات سابقة، أن حجم صادرات الشركة بلغ 700 ألف دولار، خلال النصف اﻷول من العام الحالي.
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