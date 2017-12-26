سحر نصر في البرلمان 2222

المال ـ خاص:



استعرضت البورصة المصرية أداء المؤسسة خلال العام 2017، وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



استهلت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر بالترحيب بالحضور وقالت سحر نصر انها سعيدة جدا بالانجازات التي حققتها البورصة العام الماضى حيث بدأنا نري بالفعل ثمار عملية الاصلاح الاقتصادي، مشيرة الي ان النجاحات التي تحققها البورصة من أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس مدي فاعلية ونجاح عملية الاصلاح الاقتصادي.



وأضافت أنه منذ يومين وافق مجلس النواب علي التعديلات الخاصة بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهو اكبر تعديل يتم إدخاله علي قانون الشركات مشيرة الي انه يعد بمثابة نقلة نوعية وسيسهم في تعزيز مناخ الاستثمار لتركيزه علي تحقيق حوكمة افضل ودعم المستثمرين والشركات الناشئة حيث انه يعد تكملة لما حققه قانون الاستثمار.



وأوضحت أن هناك مؤشرين حققتهم البورصة وسعيدة بهم جدا المؤشر الاول هو وصول عدد المستثمرين الاجانب الجدد الي 1150 مستثمر جديد في 2017 بنسبة زيادة 26% مقارنة بالعام السابق والمؤشر الثاني هو وصول مستوي التداول الي 292 مليار جنيه وهو اعلي مستوي تداول منذ2009 الامر الذي يعكس المستثمرين في السوق المصري ويشير الي ان عملية الاصلاح الاقتصادي تحقق أهدافها.



وذكرت الوزيرة أن من أهم المحاور التي ساعدت في عملية الاصلاح الاقتصادي القرار الجمهوري الذي اصدره رئيس الجمهورية بشأن البورصة حيث اكد علي الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين الصغار".



ومن جهته قال الأستاذ محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال مؤتمر حصاد سوق المال خلال 2017، ان البورصة شهدت نجاحات وتطورات ملموسة خلال 2017، فشهدنا عودة قوية لمستويات سيولة لم نشهدها منذ مايقرب من عقد كامل حيث شهدت البورصة معدلات تداول بلغت 292 مليار جنيه كاعلى مستوى تداول للسوق الرئيس منذ 2009، بزيادة بنحو 40% عن العام الماضي.



وتابع رئيس البورصة ان عام 2017 شهد نشاطا ملحوظا للطروحات وعودة قوية للمستثمرين الأجانب ، في إشارة لاستعادة السوق المصري ثقة المجتمع الدولي.



وأكد رئيس البورصة أن مشتريات الأجانب تشهد تزايد كبير للعام الثاني التوالي حيث تجاوزت صافي مشترياتهم حاجز 7 مليار جنيه تعتبر من أفضل المعدلات في تاريخ البورصة المصرية، مع دخول مايزيد عن 1150 مؤسسة وصندوق استثمار اجنبي الى السوق.



فيما أشار الاستاذ محسن عادل ، نائب رئيس البورصة المصرية، خلال المؤتمر إلى أن البورصة شهدت خلال 2017، تحسن في كافة مؤشرات أداء السوق مابين طروحات وأحجام تداول، وذلك مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية الجريئة التى نفذتها الحكومة ، وفِي قلبها تحرير سعر صرف الجنيه.



وتابع أن إدارة السوق لديها رؤية متكاملة لرفع كفاءة وزيادة عمق السوق عبر استكمال تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير التي يتبناها مجلس الإدارة، وتستهدف زيادة أحجام التداولات وقيد شركات قوية جديدة واستحداث أدوات مالية جديدة.