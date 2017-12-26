وزيرة التخطيط تطلق مشروع رواد 2030.. غدًا

دكتورة هالة السعيد

المال - خاص



تطلق الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مشروع رواد 2030، غدًا الأربعاء، بجامعة القاهرة، وتوقع بروتوكول تعاون بين جامعة كامبريدج، ووزارة التخطيط، لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال، الذي يعد أحد برامج رواد 2030.



وأشارت السعيد إلى أن المشروع يقوم على أساس الشراكة بتدعيم مشاركة القطاع الخاص، وبالشراكة بين بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمركز الثقافي البريطاني، وكلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة، وجامعة كامبريدج.



وقالت السعيد، إن المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030، عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.



وأوضحت السعيد أن رواد 2030 يأتي في إطار السعي نحو تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من محور المعرفة والابتكار والبحث العلمي الذي يهدف إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً، ومبتكراً، ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.



وأكدت أن المشروع يرتكز في الأساس على الشباب وأفكارهم وتحفيزهم على الابتكار مما يجعلهم يساهمون في خلق فرص عمل لأنفسهم.



وتابعت وزيرة التخطيط أن المشروع قائم على جهد تكاملي مشترك بين وزارات التخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجاره والصناعة.



من جانبها، قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إنه سيتم تقديم منهج دراسي خاص بريادة الأعمال بواسطة خبراء في المجال، لخلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات مع إبراز الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد المعرفي.