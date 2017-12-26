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اتصالات وتكنولوجيا
2 مليون عميل ينضمون للشبكة الرابعة we
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:38 م
شبكة المحمول وي WE we
أخر الأخبار
شبكة المحمول وي WE we
المال – خاص
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات في تصريحات لـ " المال " عن وصول عدد عملاء شبكتها الرابعة للمحمول " we " منذ إطلاق الخدمة فى سبتمبر الماضى وحتى الآن إلى مليونى عميل.
وكان المهندس أحمد البحيرى ، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة ، قدر فى تصريحات سابقة خلال نوفمبر الماضى ، أعداد مشتركى we بنحو 1.7 مليون عميل.
وأوضح أن الشركة تدرس التوسع كمشغل اقليمى خلال العام المقبل فى الاسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا .
وتقدر حجم استثمارات الشركة حتى نهاية العام الجارى بـ 6.9 مليار جنيه ، تم توظيفها فى مجالات تشغيل المحمول وتحديث البنية التحتية للقطاع ورفع كفاءة الشبكة الأرضية المتهالكة لاسيما وان اخر تطوير نفذته المصرية كان فى عام 2002
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