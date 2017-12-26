غلق مطعم ومخزن أغذية وأتيليه شرق الإسكندرية

تشميع محل

مها يونس



نفذ حي شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، أربعة قرارات غلق وتشميع نفذتها، حيث تم شن حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة وغير المرخصة، وتم خلالها غلق كافيه ومطعم سوبريم 267 طريق الجيش منطقة ستانلى، وغلق مخزن أغذية تابع لمطعم السلطان أيوب الكائن 362 طريق الجيش منطقة جليم، وغلق صالة رواد تابع لمطعم السلطان أيوب 362 طريق الجيش منطقة جليم.



كما تم غلق أتيليه زينب خلوصى الكائن 31 شارع محمد الإقبال بمنطقة لوران، وذلك بتواجد إدارة رخص المحال ولجنة الغلق وبمصاحبة قوة شرطة قسم رمل أول، وتم تشميع المحلات بالشمع الأحمر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية، بالتعامل بحزم تجاه جميع المحال المخالفة على مستوى المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهها من حيث غلق وتشميع تلك المحال التى تعمل دون ترخيص، وذلك لحماية حقوق المواطنين، وفرض هيبة الدولة والقانون.