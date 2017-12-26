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اتصالات وتكنولوجيا
رحيل جورج لى عن هواوى مصر بعد انتهاء مدته
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:32 م
رحيل جورج لى مدير هواوى مصر
أخر الأخبار
رحيل جورج لى مدير هواوى مصر
المال - خاص
كشفت مصادر مسئولة، عن رحيل جورج لى، من منصبه كمدير عام بشركة هواوى مصر لأجهزة المستهلك بعد انتهاء مدته القانونية.
وقالت المصادر لـ " المال " إنه تم تعيين ممثل آخر خلفا لجورج، وسيتم الإفصاح عن اسمه خلال أيام.
يذكر أن هواوى مصر تستحوذ على أكثر من 20% من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر، بعد سامسونج الكورية والتى تستحوذ على 43.3% منها.
هواوى
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