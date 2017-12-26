رحيل جورج لى عن هواوى مصر بعد انتهاء مدته

رحيل جورج لى مدير هواوى مصر

المال - خاص



كشفت مصادر مسئولة، عن رحيل جورج لى، من منصبه كمدير عام بشركة هواوى مصر لأجهزة المستهلك بعد انتهاء مدته القانونية.



وقالت المصادر لـ " المال " إنه تم تعيين ممثل آخر خلفا لجورج، وسيتم الإفصاح عن اسمه خلال أيام.



يذكر أن هواوى مصر تستحوذ على أكثر من 20% من مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر، بعد سامسونج الكورية والتى تستحوذ على 43.3% منها.









