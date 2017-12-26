استقالة هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية

وزارة السياحة

دعاء محمود:



أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، عن تقدم المهندس هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج والعمرة باستقالته من رئاسة لجنة السياحة الدينية، اليوم الثلاثاء، لوزير السياحة يحيي راشد، موضحين أن أسباب الاستقالة غير معلنة حتي الآن، مرجحين السبب إلي عدم مصداقية وزارة السياحة في تحديد موعد محدد لموسم العمرة وإرجاء توثيق العقود لشهر يناير المقبل.



جدير بالذكر أن يحيى راشد وزير السياحة، قام بتعيين هشام أمين رئيسا للجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية، أوائل الشهر الجاري، وذلك خلفاً لـ إيمان سامي رئيس اللجنة سابقاً والتي تقدمت باستقالتها لسفرها المتكرر.



من جانبه توقع أحمد البكري مدير عام شركة نيفرتي ترافيل، أن يعود قرار الاستقالة إلي إرجاء توثيق عقود العمرة بين الوكلاء السعوديين والشركات المصرية لشهر يناير المقبل، لافتاً إلي أن موعد بدء العمرة ليس بيد وزارة السياحة، مضيفاً لـ"المال"، أن قرار توثيق العقود لا يخص الوزارة بمفردها فهي في موقف حرج أيضاً لأن هناك جهات عليا لابد من الرجوع إليها في هذا الملف.



وكانت حالة من الغضب انتابت أصحاب شركات السياحة الدينية بعد قرار اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، بإرجاء فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين لشهر يناير المقبل بدلا من أمس الإثنين.



وأكد أصحاب الشركات على تكبدهم الخسائر والأضرار نتيجة تأخر بدء رحلات موسم العمرة، كاشفين عن الاستمرار في تقليص حجم العمالة الموجودة لديهم أو منحهم إجازات لتخفيف الأعباء المالية.