نص التعديلات النهائية لقانون ذوى الإعاقة

عبدالعال 569

مقدمة القانون: إقراره استكمالا لإنجازات المجلس

هبة هجرس: التعديلات التى تمت على تعريف ذوى الإعاقة "أمر طبيعي".. والقانون هدية المجلس فى 2018



ياسمين فواز



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي، بالتصويت وقوفًا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أعدته اللجنة المشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوي العاملة، والخطة والموازنة والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إعادة مداولة على 3 مواد 25و26 و30 من القانون الخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقون من الدولة، والإعفاءات، حيث أكدت الحكومة أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها”، بدلا من نص المادة على: " أنه يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئى سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو حسيا متى كان مستقرا، مما يمنعه عن المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.. ويعتبر من يتراوح طوله عند البلوغ ما بين 70 سم و 140 سم قزما بغض النظر عن السبب الطبى لذلك وتعتبر القزامة من فئات الإعاقة.. وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي يعد الشخص فيها ذى إعاقة وذلك من ناحية النوع ودرجة ومدى استقرارها.



وأكد رئيس المجلس على ضرورة أن تتاح الفرصة للائحة التنفيذية للقيام بمهامها، خاصة أن القانون لا يجوز أن نضع فيها كل شىء حتى لا نتعرض لشبهات عدم الدستورية.



كما تم الابقاء على مادة 26 كماهي والتى تنص على:" تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعومة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”، مادة 30 “تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.



فيما تنص المادة 30 على أن: "تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا او بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم.



من جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فى تصريحاتها، أن التعديلات التى تمت على مادة تعريف الحالات التي يعد فيها الشخص ذى إعاقة وترك الأمر لما تبينه اللائحة التنفيذية "أمر طبيعي "، مضيفة أن القانون هدية المجلس لذوى الإعاقة في عام 2018، وأشارت إلى أنه استكمالا لإنجازات المجلس.