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عظات البابا تصل إلى الساوندكلاود
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:05 م
البابا تواضروس
أخر الأخبار
البابا تواضروس
حسين رجب
دشن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرًا حسابًا على موقع "ساوندكلاود" يختص بعظات البابا تواضروس الثاني
وقال المتحدث باسم الكنيسة بولس حليم، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة "تأتي ذلك من أجل إتاحة الفرصة لمتابعة أبناء الكنيسة عظاته على شبكة الإنترنت ومن خلال وسيلة سهلة شديدة الانتشار وهو ما يحققه ساوندكلاود".
رابط حساب المركز علي الساوند كلاود
http://soundcloud.com/media-center-157147919
وأوضح أنه سيتم "رفع عظات البابا باجتماعات الأربعاء على مدار عام 2013 كاملة على الحساب الجديد، وتجري حاليًا إضافة عظات عام 2014، يليه عام 2015 وصولًا لأحدث العظات".
ومن المقرر أن يتم تحميل العظات الأسبوعية فور انتهائها.
وتتضمن خطة المركز الإعلامي، رفع عظات قداسة البابا في المناسبات الكنسية المختلفة مثل الأعياد والزيارات الرعوية والمؤتمرات واللقاءات المتخصصة...إلخ، وكذلك المناسبات الوطنية والعامة.
ووفق بيان الكنيسة، تم تدشين هاشتاج بعنوان "#عظات قداسة البابا" لتسهيل الوصول إليها على الساوندكلاود.
و"SoundCloud" هو عبارة عن موقع (website) للموسيقى والمقاطع الصوتية تم إطلاقه عام 2007 في مدينة برلين الألمانية،ويمكن لأي شخص من خلاله خلق المحتوى الصوتي ومشاركته مع مستخدمي الموقع على المدونات ومواقع الويب والشبكات الاجتماعية.
ويزور الموقع حوالي 175 مليون شخص على مستوى العالم شهريًّا، كما أنه متوفر كتطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية.
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