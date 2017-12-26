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اقتصاد وأسواق
التعليم العالي تتبنى دراسة لإنتاج سيارة مصرية لنقل المحاصيل
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:55 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
أخر الأخبار
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
جهاد سالم
طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز البحوث الزراعية إعداد دراسة متكاملة حول تدشين سيارة لنقل المحاصيل الزراعية، لعرضها على وزير التموين.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الثالث لتسويق مخرجات البحث العلمي، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي، اليوم الثلاثاء.
وقال الدكتور أحمد إسماعيل الباحث بالمعهد القومي للبحوث الزراعية، إن وزير التموين السابق طلب من المركز إعداد تصور عن إنتاج سيارة مصرية لنقل محصول القمح، لكن تغير الوزير أفقد معهد البحوث الزاعية التواصل مع وزارة التموين.
وأشار إسماعيل إلى أن السيارة المزمعة يصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه، وسيصل السعر التجاري إلى 45 ألف جنيه.
التعليم العالي
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