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سعر تذكرة المترو يتصدر تويتر
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:52 م
تويتر
أخر الأخبار
تويتر
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #المترو، المركز الأول فى الترند المحلي لموقع التدوينات المصغرة تويتر، حيث أبدى المغردون خوفهم من الزيادة الكبيرة المتوقعة فى سعر تذكرة المترو، فى حين أبدى فريق آخر الموافقة على ذلك ودافع عن الزيادة المرتقبة.
وكانت قد انتشرت أنباء عن نية الوزارة رفع سعر التذكرة إلى 6 جنيهات بداية من العام الجديد، إلا أن محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أكد أن تعريفة المترو الجديدة ستكون حسب المحطات والتطبيق من أول يوليو، حيث ستبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، على أن تتم زيادة جنيه لكل 9 محطات وسيكون الحد الأقصى 6 جنيهات في حالة استخدام الخط من بدايته حتى نهايته.
وهاجم المغردون وزارة النقل بسبب الزيادة الكبيرة فى السعر رغم الأحوال الاقتصادية الصعبة، حيث غردت شيماء: وسيلة المواصلات الوحيدة التى كانت تناسب جميع فئات الشعب لن تصبح مناسبة لمتوسطي الدخل.
لكن هناك فريق اخر مؤيد لرفع سعر التذكرة حيث قال: اوحش حاجة ان الشعب متناقض جدا عايز تنمية وتطوير فى كل حاجة بس مش من جيبه عايز يلعن الدولة ويتغرب ويدفع اضعافهم بس تطور بلده ببلاش.
تويتر
مترو الأنفاق
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