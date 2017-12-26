الزراعة توقع أول عقد لشراء القطن بالمنيا

البنا: بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية والنهوض بالقطن وتشجيع المزارعين



الصاوي أحمد



شهد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عصام البديوي محافظ المنيا، مراسم توقيع أول عقد لتفعيل الزراعة التعاقدية وتطبيقه على محصول القطن للموسم المقبل.



جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الجماهيرى لدعم زراعة القطن بمحافظة المنيا، والذي عقد بمحلج شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية بالمحافظة بحضور عدد كبير من المزارعين، ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، لمحافظة المنيا، يرافقه نائباه لشئون استصلاح الأراضي، والخدمات الزراعية، ورئيسا مركزي البحوث الزراعية والصحراء، ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من قيادات الوزارة.



وقال وزير الزراعة إن ذلك العقد والذي تم توقيعه بين الجمعية التعاونية العامة لمنتجي الأقطان، وإحدى الشركات الكبرى لحليج الأقطان، يعد بداية حقيقية لتفعيل الزراعة التعاقدية في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقانون الخاص بإنشاء مركز الزراعة التعاقدية، لتحفيز المزارعين على زيادة الانتاج، بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين دخولهم.



وأشار البنا الى أنه من خلال هذا الاتفاق ستقوم الشركة بشراء 100 ألف قنطار من قطن الزهر صنف جيزة 95، بسعر ضمان قبل الزراعة، كبادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه، كذلك ستسلم دفعات مقدمة للمزارعين لدعم وتغطية تكاليف الانتاج، من أسمدة وبذور، حيث من المقرر أن يبلغ إجمالي الدفعات المقدمة 3000 جنيه للفدان، لافتا الى أنه ستتم محاسبة الفلاحين على سعر السوق، والذي سيزيد على سعر الضمان.



وأوضح أن تلك الخطوة من شأنها إعادة إحياء زراعة القطن بمحافظة المنيا، وتشجيع المزارعين على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بمحافظات الصعيد، بحيث يتم تعميم التعاقدات مع جميع الشركات التى ترغب فى تسويق المحصول.



وقال إن ذلك يأتي ضمن توجيهات من القيادة السياسية في مصر للنهوض بمحصول القطن، وعودته إلى عرشه من جديد وسمعته المعروفة عالميا، وجودته العالية، لافتا الى أن وزارة الزراعة بدأت هذا الموسم تطبيق الاستراتيجية الجديدة للنهوض بمحصول القطن، حيث بلغت المساحة المزروعة من المحصول هذا الموسم 220 ألف فدان، بزيادة عن الموسم الماضي والذي بلغت المساحة فيه حوالي 130 الف فدان.



وأكد أن الوزارة استعدت للموسم الجديد بتوفير بذرة القطن والتي تكفي لزراعة 350 الف فدان مستهدفة في الموسم الجديد، وذلك حسب الخريطة الصنفية للمحصول، كذلك تم العمل على تطوير المحالج والمغازل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصرى، وتحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمزارعين والمصنعين وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصرى.



وقال إن مركز البحوث الزراعية ممثلا عي معهد بحوث القطن، نجح مؤخرا في استنباط أصناف جديدة، يعطي انتاجية عالية مما يساهم في زيادة دخل المزارعين، وكذلك تلائم المحالج والمغازل المصرية، مما يعطى القطن قيمة مضافة، والنهوض أيضا بصناعة الغزل.