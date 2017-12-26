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سيـــاســة
برلماني: الانتقاص من استقلالية الأزهر يهدم الدولة
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:41 م
النائب محمد عمارة
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النائب محمد عمارة
ياسمين فواز
قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة، إن الأزهر الشريف هو حصن الأمة الإسلامية ومنبر العلماء، ومن خلاله انتشر الإسلامي الوسطي في كافة دول العالم، مؤكدًا أن أي محاولة للانتقاص من استقلالية الأزهر هدم للدولة ولا يخدم إلا أعداء الوطن المحاولين تقسيمه وهدم مؤسساته القوية.
وأوضح عمارة، أن الأزهر الشريف هو قوة مصر الناعمة، ومحل احترام العالم أجمع، وللأسف في الفترة الأخيرة تحدث حملات تشويه له ولرجاله من فئة لا تعلم خطورة ما تقوم به، مؤكدًا أن الأزهر من أهم مؤسسات التي تحافظ على وحدة المصريين دولتهم.
وأضاف أن قوة الدولة وتماسكها فى قوة وتماسك مؤسساتها، فلا توجد أي دولة تهدم مؤسساتها وتحطم رموزها كما يحدث الآن مع الأزهر، مشيرًا إلى أن أول أهداف تقسيم وانهيار أي دولة هو الهجوم والانتقاص من مؤسساته الصلبة.
وشدد على أن شيخ الأزهر الدكتور الطيب وقف مع الدولة ومؤسساتها في أحلك الظروف، وكل المصريين يعلمون مواقفه الشجاعة من اجل مصر، مؤكدًا أن الهجوم على الأزهر يجب أن يتوقف وأن نترك الأزهر يعمل من آجل تطوير الخطاب الديني، وتطوير مؤسساته.
وأشار إلى أن الأزهر فقط هو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة إدخال أي تعديل أو هيكله على قطاعاته، ويجب تركه ورجاله قضية تطوير الأزهر وعمل قانون خاص به يقدم لمجلس النواب لمناقشته والوصول إلى أفضل شئ ممكن من أجل تقدم مصر وازدهارها.
مجلس النواب
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