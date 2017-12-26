EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
البرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:28 م
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
أخر الأخبار
علي عبدالعال رئيس البرلمان 77
ياسمين فواز
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 635 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية المصرية، من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والموقعة في 10 أكتوبر 2017، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب غطاطي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدمًا من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن تعويض المحبوسين احتياطيًا حال الحكم ببرائتهم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
كما شملت الإحالات مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و59 نائبا آخرين بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري و60 نائبًا آخرين بشأن الخدمة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان الشباب والرياضة والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والإدارة المحلية.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا