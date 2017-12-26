شارم دريمز: انتهاء عقود إدارة منتجع ونادى هيلتون

شارم دريمز



رجب عزالدين



أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى، عن انتهاء عقود إدارة منتجع هيلتون شارم دريمز ونادى الإجازات، المبرمة مع شركة هيلتون إنترناشيونال، بصفتها شركة الإدارة.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية اليوم، أن عقد الإدارة مع هيلتون إنترناشيونال سينتهى اعتبارا من 31 ديسمبر الحالى، وسيتم نقل إدارة الفندق والنادى إلى الفريق الإقليمى للمجموعة.



وتابعت: "بذلك تكون مملوكات شارم دريمز تحت إدارة هيلتون إنترناشيونال أو علامة هيلتون للفنادق والمنتجعات، عقب انتهاء العقد".



وتستهدف الشركة زيادة رأسمالها المصدر من 529.8 مليون جنيه إلى 558.8 مليون، عبر إصدار 2.89 مليون سهم مجاني بالقيمة الاسمية.



وتحولت الشركة للربحية خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، بقيمة 6.53 مليون جنيه، مقابل خسائر بالفترة المقارنة من 2016 بـ42.2 مليون.