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ثقافة وفنون
يوم أن قتلوا الغناء.. على مسرح الجمهورية بداية العام
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:18 م
يوم أن قتلوا الغناء
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يوم أن قتلوا الغناء
سلوى عثمان:
قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى "يوم أن قتلوا الغناء"، إخراج تامر كرم يعود مع بداية العام الجديد، على خشبة مسرح الجمهورية ابتدء من يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يناير حتى 10 يناير 2018 يوميا فى تمام الساعة السابعة مساء.
وأضاف الفنان شادى سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح أن العرض سيتم عرضه 10 أيام متواصلة من جديد، للنجاح الهائل الذى حققه العرض من قبل والإقبال الجماهيرى الدائم عليه خلال عرضه لعدة مواسم على مسرح الطليعة بالعتبة وخلال عرضه ايضا على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية.
يذكر أن "يوم أن قتلوا الغناء" من بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، حمادة شوشة، طارق صبرى، هند عبد الحليم، محمد ناصر، هايدى رفعت، آداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى، موسيقى أحمد نبيل، ديكور د. محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك، تأليف محمود جمال، إخراج تامر كرم.
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