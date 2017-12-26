الإحصاء يصدر العدد 95 لمجلة السكان بحوث ودراسات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

سمر السيد:



يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، العدد رقم (95) من المجلة النصف سنوية (السكان- بحوث ودراسات) ويشمل هذا العدد عدة دراسات تحليلية هى أنماط إنفاق الأسر المصرية على وسائل الاتصالات 2015، مؤشرات الصحة الإنـجابية خلال الفترة (2005- 2014)، استخدام الوقت للمرأة المصرية فى 2015، وأخيراً تجارب وجهود مواجهة الأزمة السكانية.



تهدف الدراسة إلى التعرف على مستويات وأنماط الإنفاق السنوي على وسائل الاتصالات للأسر المصرية لعام 2015، والتغير في الإنفاق بين عامي (2012/ 2013 - 2015)، ولقد أوضحت الدراسة أن متوسط إنفاق الأسرة على وسائل الاتصالات يبلغ 905 جنيهات بنسبة 2.5٪ من إجمالى الإنفاق الكلى وهى مرتبة متدنية مقارنة بنسب الإنفاق الأخرى، حيث تمثل المرتبة العاشرة فى ترتيب نسب الإنفاق.



كما يرتفع متوسط ونسبة الإنفاق السنوي للأسر على الاتصالات بارتفاع المستوى المعيشى للأسرة، حيث بلغ 473 جنيها في الشريحة الأولى (الأكثر فقراً ) بنسبة 2.1٪ من إجمالى الإنفاق يرتفع إلى 1384 جنيهآ فى الشريحة الاعلى إنفاقاً (الطبقة الغنية) بنسبة إنفاق بلغت 2.6٪ من إجمالى الإنفاق، كما أوضحت الدراسة إنخفاض طفيف فى نسب إجمالى الإنفاق السنوى للأسر على وسائل الاتصالات من 2.7% من إجمالى الإنفاق عام 2012/ 2013 إلى 2.5% عام 2015.



ووفقا لبيان الجهاز، تهدف الدراسة إلى التعرف على مستويات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخدمات رعاية الأمومة مع دراسة انتشار ظاهرة ختان الإناث، ولقد أشارت الدراسة إلى انخفاض نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3٪عام 2008 إلى 58.5٪ عام 2014، ونسبة من حصلن على رعاية صحية أثناء الحمل ارتفعت من حوالى 70٪ عام 2005 إلى حوالى 90٪ عام 2014.



وتشير الدراسة أيضاً إلى أن نسبة ختان الإناث السابق لهن الزواج فى الفئة العمرية (15- 49 سنة) تبلغ 92.3٪ عام 2014 مقابل 95.8٪ لعام 2005.



وتقيس الدراسة وتقيم العمل غير مدفوع الأجر للمرأة المصرية وتقدير قيمة هذا العمل وإضافته إلى الناتج المحلى الإجمالى، ولقد بينت الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق فى تنفيذ نشاط التعليم والتعلم للمرأة يبلغ (5 ساعات،26 دقيقة) على مستوى إجمالى المحافظات محل الدراسة ونسبة من قمن بهــذا النشــــاط 4.4% من إجمالى إناث العينة فى الفئة العمرية (18-64 سنة).



ويبلغ الوقت المستغرق فى نشاط العمل داخل الحسابات القومية (4 ساعات ، 49 دقيقة) ونسبة من قمن بهذا النشاط 19.1% من الإناث ، بالنسبة لمتوسط وقت نشاط العمل المنزلى غير مدفوع الأجر فيبلغ (6 ساعات، 22دقيقة) وقام بتنفيذ هذا النشـــاط حــــوالى 96% من إجمالى الإناث.



وقد تبين من الدراسة أن متوسط الوقت المستغرق فى أنشطة وقت الفــراغ (4 ساعات، 14دقيقــة)علــى المستــوى الإجمالــى، (4 ساعات، 32 دقيقة) فى الحضر مقابل (3 ساعات،50 دقائق) فى الريف، أما متوسط الساعات المخصصة لأنشطة العناية والرعاية الشخصية والنوم فتبلغ (12ساعة ،43 دقيقة).



وقال البيان الصحفى إن الهدف أيضا من المجلة هو التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه السياسات والبرامج السكان في مصر، وكيفية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة فى هذا الشأن، قد خلصت الدراسة إلى أن هناك عوامل مشتركة أدت إلى نـجاح جهود الدول في الحد من ظاهرة النمو السكانى السريع تتمثل في إصدار التشريعات وتنظيم الهياكل المسئوله عن تنظيم الأسرة، الارتقاء بمستوى المرأة من حيث التعليم والعمل، الارتفاع بسن الزواج، وتشجيع الإنـجاب بعد سن العشرين، استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة ذات الجودة العالية وإتاحتها لجميع الفئات وفى كل المناطق الجغرافية، إشراك المجتمع المدنى والمحليات مع الحكومة فى تنفيذ البرامج، اللامركزية فى التطبيق ومراعاة الظروف المحلية للمناطق الجغرافية المتباينة، تضمين مناهج التربية السكانية كمواد أساسية سواء فى الجامعة أو المدارس، تنفيذ برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج.