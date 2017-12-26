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استثمار
سحر نصر: البرلمان بصدد الانتهاء من تعديلات قانون سوق المال
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:39 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
أحمد علي ومنى عبد الباري:
قالت وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، إن البرلمان بدأ بمناقشة التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، مرجحة أن يتم الانتهاء منها قريبا، وعرضها على اللجنة العامة.
وأكدت نصر خلال مؤتمر عقدته البورصة اليوم الثلاثاء، لعرض إنجازات العام الماضي، أن هناك نسبة كبيرة من بنود القانون حظيت بالاتفاق عليها بين الوزارة والبرلمان.
وأكدت نصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في دعم حركة سوق المال العام الماضي، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.
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