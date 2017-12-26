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بورصة وشركات
رواد مصر تسند إدارة منتجع هيلتون إلى شارم دريمز
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:33 م
شركة رواد السياحة
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شركة رواد السياحة
رجب عزالدين:
أعلنت شركة رواد مصر للاستثمار السياحى عن انتقال إدارة منتجع هيلتون الفيروز بشرم الشيخ من شركة هيلتون إنترناشيونال إلى فريق الإدارة الإقليمى لمجموعة شارم دريمز.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العقد المبرم مع شركة هيلتون انترناشيونال لإدارة المنتجع سينتهى فى 31 ديسمبر الجارى، وستنتقل إدارة الفندق اعتبارا من 1 يناير 2018 إلى فريق الإدارة الإقليمى لمجموعة شرم دريمز.
ودخلت رواد مصر فى مفاوضات مع شركتي هيلتون فى أبريل الماضى فيما يخص مستقبل فندق هيلتون الفيروز، والذى يتنهي عقد إدارته بنهاية 2017.
وارتفعت أرباح رواد مصر للاستثمار السياحي خلال التسعة أشهر الأولى في 2017 بنسبة 361.5% نتيجة نمو إيرادات النشاط.
وسجلت الشركة صافى ربح قدر 12 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 2.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
وزدات إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 59.19 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 33.14 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
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