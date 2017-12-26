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وزير البيئة: نحتاج برامج تمويلية من البنوك للتحول للصناعات الخضراء
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:31 م
خالد فهمى
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خالد فهمى وزير البيئة
سيد بدر
طالب الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، القطاع المصرفي بتوفير برامج تمويل خاصة للتحول للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة.
وأضاف خلال مؤتمر البنك العربي الأفريقي الدولي حول مبادرة الساحل ساحر، أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرتي بلدنا نظيفة
ومصر الخضراء.
ولفت إلى أن الوزارة قسمت الدولة إلى 350 منطقة وتعمل حاليا على وضع نظام خاص ومعايير جديدة لجمع المخلفات ضمن مبادرة بلدنا نظيفة.
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