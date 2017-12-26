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بورصة وشركات
وزير المالية لـ المال: برنامج الطروحات الحكومية يسير بشكل جيد
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 12:13 م
الجارحي وزير المالية
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الجارحي وزير المالية
في أول أول تصريح رسمي من وزير المالية على الطروحات الحكومية بعد نقلها من الاستثمار
مها أبوودن
قال وزير المالية، عمرو الجارحي في تصريحات لـ "المال"، إن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يسير بشكل جيد.
جاء ذلك في أول تصريح رسمى لـ"الجارحي" حول سير برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، ردا على رسالة نصية سألت فيها "المال" عن مستجدات البرنامج ، بعد نقل تبعيته من وزارة الاستثمار إلى المالية منذ بضعة أيام.
ومن المعروف أن الحكومة وضعت ضمن مستهدفاتها العام الماضي، طرح عدد من الشركات بالبورصة ، من أجل تنشيط السوق ، والمساعدة فى زيادة رأس مال تلك الشركات ، لاسيما أن الحكومة لم تقم بأى طروحات منذ أكثر من ١٠ سنوات.
ومنذ أن أعلنت الحكومة عن نيتها فى الطرح كأحد بنود برنامج الاصلاح الاقتصادى، لم يسفر العام الماضى عن أى نتيجة على الأرض.
ومنذ أيام صدر قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية البرنامج من وزارة الاستثمار الى وزارة المالية، لتصبح مقررا للبرنامج عقب إجراء تعديل على اللجنة الوزارية المشرفة عليه.
وخلال العام الماضى، كان الاتجاه نحو طرح شركة انبى للبترول، وكذلك بحث طرح شركات الكهرباء، بالإضافة إلى طرح عدد من المؤسسات المالية.
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