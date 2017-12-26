وصول ومغادرة 1501 راكب بموانئ البحر الأحمر وتداول 549 شاحنة

موانئ البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة، النوى اكسبريس وعلى متنهما 287 راكبا و 69 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى عمان، الحرية، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 260 راكبا و 173 شاحنة بضائع و 8 سيارات، فيما غادر ثلاث سفن وهى أمانة، والنوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 394 راكبا و 211 شاحنة و 16 سيارة.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 560 راكبا بميناء نويبع وتداول 85 شاحنة، حيث يستعد لاستقبال السفينتين سينا وآيلة وعلى متنهما 300 راكب و9 برادات و 9 تريللات وسيارة و 2 باص جيت.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 154 راكبا و8 برادات و 7 تريللات وغادرت السفينتان سينا وآيلة وعلى متنهما 106 ركاب و 30 برادا و 22 تريللا و3 سيارات وباص جيت.