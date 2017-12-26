اجتماع لمستثمري العاشر بحضور وزير التموين اليوم

وزير التموين المصيلحي

المال – خاص:



تعقد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى بمقر الجمعية.



وسيناقش الاجتماع المشكلات والتحديات التى تواجه المصنعين بالمدينة مع الوزارة، وكذلك مناقشة أبرز الحلول والرؤى لدفع حركة الاستثمار والتغلب على التحديات.



ويشهد الاجتماع حضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وكذلك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية.