EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
اجتماع لمستثمري العاشر بحضور وزير التموين اليوم
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:45 ص
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
المال – خاص:
تعقد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اجتماعاً اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحى بمقر الجمعية.
وسيناقش الاجتماع المشكلات والتحديات التى تواجه المصنعين بالمدينة مع الوزارة، وكذلك مناقشة أبرز الحلول والرؤى لدفع حركة الاستثمار والتغلب على التحديات.
ويشهد الاجتماع حضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وكذلك الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا