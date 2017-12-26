رابطة التجار تحسم 55 نزاعاً بقيمة 23 مليون جنيه خلال 2017

أسامة أبو المجد

أحمد عوض:



أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن العام الحالى شهد العديد من التحديات واﻷزمات فى سوق السيارات؛ ما انعكس على زيادة معدلات الشكاوى، موضحًا أن الرابطة تمكنت من فض ما يقرب من 55 نزاعًا، بقيمة 23 مليون جنيه، سواء للنزعات بين التجار وبعضهم، أو شكاوى المستهلكين خلال العام.



قال أبو المجد خلال المؤتمر السنوى لرابطة التجار، إن %15 من الشكاوى لصالح المستهلكين؛ %85 بين التجار، موضحاً أن هناك نزعات منذ 8 أعوام وانتهت، وحاليًا هناك 3 شكاوى فقط، جار فحصها من إدارة الرابطة.



تابع أن الرابطة أطلقت مبادرة بوقف استيراد السيارات، تزامنا مع تذبذب أسعار الصرف، وعدم توافرها عبر القطاع المصرفي؛ بهدف تخفيف الضغط على العملة اﻷجنبية، وعلى أن تعاود اﻷسعار لانخفاضها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات قلصت من حجم وارداتها من السيارات، ومكونات الإنتاج فى ظل ارتفاع اﻷسعار؛ اﻷمر الذى نتج عنه نقص المعروض من السيارات وتوقف عمليات البيع.



كشف أبو المجد، عن أن مجموعة من الشركات والتجار قاموا بتسريح العمالة خلال الفترة الماضية، بسبب الهبوط العنيف فى المبيعات، وزيادة الخسائر، اﻷمر الذى تطلب ضرورة تخفيض هوامش الربحية، بهدف عدم توقف عمليات البيع.



استنكر رئيس رابطة تجار السيارات، آلية طرح أراض مدينة السيارات الجديدة على الشركات والتجار، من نظام حق الانتفاع لمدة زمنية محددة، قائلًا: "رفضنا المقترح، الذى يكبدنا خسائر فادحة".



قال إن الرابطة تخطط للانتشار على مستوى أنحاء الجمهورية؛ بهدف عرض برنامجها الذى يهدف لإزالة العقبات، واﻷزمات أمام تجار السيارات والمستهلكين دون المثول أمام الجهات القضائية، لافتا إلى أن الرابطة ترتكز حاليا فى 5 محافظات؛ "القاهرة، والإسكندرية، والمنيا، وبورسعيد، والشرقية" خلال الوقت الحالى.



أوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال 2017، كانت "اﻷصعب" على القطاع منذ فترات زمنية طويلة، موضحًا أن معدلات البيع تراجعت إلى مستوى مبيعات السيارات فى 2005.



استنكر مسروجة حجم التجارة لسوق السيارات خلال العام الحالى، التى بلغت 30 مليار جنيه؛ عما كان مستهدفًا له سابقا، لتسجل 250 مليارًا، مؤكدًا أن القفزات السعرية للسيارات أدت إلى فقد القدرة الشرائية للمستهلكين.



أشار إلى أن مبيعات السيارات فى مصر تعد ضعيفة، بسبب تراجع معدلات إقتناء المركبات لـ 32 مركبة لكل 1000 نسمة، واخفاض الدخل الشهرى للمواطنين لـ 2400 دولار سنويا، مرجحًا نمو سوق السيارات بشرط منح الحوافز التشجيعية لمصنعى السيارات.



بين أن شركات السيارات العالمية لن تضخ استثماراتها داخل السوق المحلية، إلا تزامنًا مع نمو السوق لحاجز الـ 600 ألف سيارة سنويا.



أكد تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، أن سوق السيارات من القطاعات التى تأثرت سلبًا من اﻷزمات السابقة؛ ممثلة فى عدم توافر العملة اﻷجنبية وزيادة اﻷسعار؛ اﻷمر الذى انعكس على تراجع معدلات القوة الشرائية من جانب المستهلكين.



طالب بالمزيد من الحوافز التشجيعية لمصنعى السيارات، لزيادة نسبة المكون المحلى بالمنتجات المصنعة، فضلا عن التحول من مشروع التجميع إلى التصنيع الكامل للسيارات؛ من خلال جذب كبرى الشركات العالمية.