تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى

صناديق الاستثمار

أحمد علي



شهد أداء وثائق صناديق الاستثمار تباينا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولم تسجل أى فئة ارتفاعا جماعيا عدا «النقدية»، بضغط من اختلاف حركة واتجاهات مؤشرات البورصة، إلى جانب هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30.



كان الأخير قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي، وحيدا على تراجع، بنسبة %0.08، عند مستوى 14669 نقطة، وسط ارتفاع باقى المؤشرات، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة %2.57 مغلقا عند 825 نقطة، كما صعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %2.16، مغلقا عند 1944 نقطة.



استمرت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت فى الحفاظ على الارتفاع الجماعى المحقق للأسبوع السابع على التوالي، وجاء صندوق «فيصل الإسلامي»« كأكبر الصناديق ربحًا، بارتفاع وثيقته بنحو %3.6 مسجلا135.47 جنيه، مقارنة مع 130.76 جنيه، الأسبوع قبل الماضي.



كان نصيب المصريين من تعاملات الأسبوع الماضى %72.79، وبلغ نصيب الأجانب نحو %13.74، بصافى شراء 118.11 مليون جنيه، وبلغ نصيب العرب %13.47، متجهين للشراء بصافى 236.68 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



استحوذ الأفراد على النسبة الأكبر من التعاملات نبسبة %61.86، واستحوذت المؤسسات على %38.32، بصافى شراء 134.17 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



وارتفعت التداولات خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 5.4مليار جنيه، فيما سجل رأسمال البورصة السوقى انخفاضًا بنسبة %0.6، ليسجل 815.46 مليار جنيه، مقارنة مع 820.7 مليار جنيه، الأسبوع قبل الماضي.



"تكامل» يعود لصدارة «المتوازنة».. و«الماسي» يلاحقه



تباين أداء فئة الصناديق المتوازنة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل»، ارتفاعات تلك الفئة بنسبة %1.70، مسجلًا 165.93جنيه، مقارنة مع 163.05 جنيه.



فيما جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» وصيفًا، بنسبة صعود بلغت %0.52، مسجلًا 238.07 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة %0.12، مسجلًا 46.71 جنيه، ولم يتغير سعر صندوق «مصر الخير – المتوازن»، مسجلا 23.60 جنيه للوثيقة.



جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، كأكبر صناديق المتوازنة هبوطًا بنسبة %0.59 مسجلًا 313.51 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 315.40 جنيه فى الأسبوع قبل الماضي، وهبط صندوق مصرالأول بنسبة %0.36 ليسجل 202.50 جنيه، فيما هبط صندوق كريدى أجريكول «الثقة»، وبنك الاستثمارالعربى «سندي» بنسبة %0.26، ليسجل الأول 236.33 جنيه، والثانى 12.52 جنيه.



«التجارى الدولى – استثمار» يحافظ على ارتفاعات «الأسهم»



حافظ صندوق التجارى الدولى الثانى «استثمار»، على صدارة فئة «الأسهم» للأسبوع الثانى على التوالي، بارتفاع وثيقته بنسبة %2.1، مسجلا 184.61 جنيه، مقارنة مع 180.81 جنيه، الأسبوع قبل الماضي.



واحتفظ صندوق العربى الأفريقى الدولى «شيلد» بالمركز الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت نحو %1.7 لتسجل وثيقته 219.05 جنيه، مقارنة مع 215.38 جنيه ، وحل ثالثًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، بنسبة صعود قدرها %1.5 بقيمة 14.88 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 14.66 جنيه.



هبط نحو 9 صناديق، كان أكبرها تراجعًا صندوق بنك مصر إيران، بنسبة %2.09، مسجلا 609.69 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بنسبة -%1.01، مسجلا 18.52 جنيه، ثم صندوق بنك مصر الثانى بقيمة 109.6 جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.72.



«إشراق» على قمة «النقدية»



حافظت فئة الصناديق النقدية على الارتفاع الجماعي، للأسبوع السابع على التوالي، وجاء صندوق «الكويت الوطنى - إشراق»، فى صدارة ارتفاعات الفئة بنسبة صعود %0.42، مسجلا 20.83 جنيه للوثيقة.



تلاه جاء صندوق الاستثمار العربي، بنسبة صعود قدرها %0.34، مسجلا 11.47 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 11.43 جنيه، الأسبوع قبل الماضي، وجاء فى المركز الثالث صندوق البنك العربى النقدى «يوماتي»، بنسبة صعود %0.33 مسجلًا 21.26 جنيه، ورابعًا حل صندوق بنك الإسكندرية النقدى الثاني، بنسبة ارتفاع %0.31، مسجلًا 22.45 جنيه.



وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.27، مسجلة 193.91 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الأهلى الثامن، بنسبة %0.09، مسجلة 1420.33 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق «جذور» بنسبة %0.28، مسجلة 17.64 جنيه، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك القاهرة «الثابت» %0.25، مسجلة 159.76 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.26، مسجلة 158.52 جنيه.



«فيصل» يتصدر «الإسلامية».. و«هلال» الثاني



تصدر صندوق «فيصل» ترتيب الصناديق الإسلامية، بارتفاع %3.6، مسجلًا 135.47 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 130.76 جنيه.



وجاء صندوق «هلال» وصيفًا بارتفاع قيمة %2.16، لتسجل وثيقته 191.7 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامي، والتجارى الدولى «أمان»، بنسبة %1.86، وسجلت وثيقته 100.36 جنيه.



وهبط نحو 6 صناديق أخرى، أبرزها صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» بنسبة 1.54%، مسجلا 21.60 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الرابع بنسبة 0.88%، مسجلا 124.56 جنيه للوثيقة.



على صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، ارتفع صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة %0.77، بقيمة 185.19 جنيه للوثيقة، وصعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %2.20، مسجلا 102.29 جنيه للوثيقة.



تقدم «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال»



ارتفعت صناديق تحديد الأصول، وسجلت وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1، ما قيمته 1010.97 جنيه، بنسبة صعود 0.50%، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2، مستوى 688.79 جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها %0.52.



وشهدت صناديق العملة الأجنبية ثباتا نسبيا، بتسجيل وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى 11.4200 دولار، بنسبة تراجع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.96008يورو



وفيما يخص صناديق ضمان رأس المال، صعدت وثيقة صندوق العربى الأفريقى «جارد» مسجلة 11.68 جنيه، بنسبة ارتفاع %0.77 ، كما صعدت وثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.20، لتسجل 458.97 جنيه.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬